Mountainbike-WM-Gold an US-Amerikanerin Courtney

Kate Courtney kann es kaum glauben - © APA (Keystone)

Die US-Amerikanerin Kate Courtney hat sich am Samstag völlig unerwartet WM-Gold im olympischen Cross-Country-Mountainbiken gesichert. Die 22-jährige Außenseiterin setzte sich in Lenzerheide vor der dänischen Ex-Weltmeisterin Annika Langvad (+ 47 Sek.) durch. Der Titel bei den Herren ging an den Schweizer Nino Schurter.