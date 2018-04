Mountainbiker feiert YouTube-Meilenstein mit 120km/h auf Skipiste

Am Dienstag ging „Fabiolous Escape 2“ online, binnen einen Tages wurde es über eine halbe Million Mal aufgerufen. Anlass des Videos war das Durchbrechen der Schallmauer von einer Million Abonnenten auf Widmers Youtube-Kanal. Diesen Moment erlebte er dann nach zugezogenem Schlüsselbeinbruch im Krankenhaus, wie Widmer auf YouTube erzählt.

Verfolgungsjagd in Saalbach-Hinterglemm

Im Video macht der 22-Jährige die Skipisten in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) mit seinem Mountainbike unsicher. Zunächst stürzt er sich aus einem fliegenden Hubschrauber und rauscht dann den Berg hinunter. Dabei wird er von der Pistenpolizei mit 120 km/h geblitzt, woraufhin die Ordnungshüter auf zwei Brettern die Verfolgung aufnehmen. Ob sie Widmer in der spektakulären Verfolgungsjagd am Ende schnappen, seht ihr euch am besten selbst im Video an.