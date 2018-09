Mountainbiker messen sich in Saalbach-Hinterglemm

Eine kurze Abkühlung auf der langen Distanz. - © saalbach.com/Martin Steiger

Bei der 20. Auflage der World Games of Mountainbiking in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) fanden sich am Samstag abermals rund 1.000 Teilnehmer aus 20 Nationen bei perfektem Wetter ein, um den begehrten Titel des World Games Champion zu holen. Die fünf Marathon Distanzen (21, 31, 42, 58 und 80 Kilometer) über die Grasberge forderten den Sportlern einiges ab.