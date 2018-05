Der 56-Jährige war gegen 19.45 Uhr talwärts auf der Gemeindestraße Unterer Sonnberg unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß mit dem bergwärts fahrenden Pkw einer 44-Jährigen kam. Der Mountainbiker wurde zunächst mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert, musste dann jedoch in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.

(APA)