Bremsscheibe überhitzt: Mountainbiker verursacht in Vorarlberg Waldbrand

Ein Mountainbiker hat am Sonntagnachmittag am Muttersberg im Gemeindegebiet von Nüziders (Bez. Bludenz) in Vorarlberg einen Waldbrand ausgelöst. Der Biker legte sein Fahrrad in einer Pause während seiner Downhillfahrt in eine Wiese nahe einer Seilbahnstütze. Eine überhitzte Bremsscheibe des Fahrrads dürfte Polizeiangaben zufolge daraufhin ein Grasbüschel entzündet haben.