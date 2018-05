Mueller legte Trumps Anwälten Liste mit Fragen vor

Robert Mueller lässt nicht locker - © APA (Archiv/AFP)

US-Sonderermittler Robert Mueller hat in den Untersuchungen zur Russland-Affäre eine Liste mit Fragen an das Weiße Haus übergeben, in denen es auch um den Verdacht einer möglichen Justizbehinderung durch Präsident Donald Trump geht. Wie die “New York Times” am Montag berichtete, gab Muellers Team den Fragenkatalog in einem Telefonat an Trumps Anwälte weiter.