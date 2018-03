Mueller zwingt Trump-Unternehmen zu Dokumenten-Herausgabe

Robert Mueller begibt sich auf dünnes Eis - © APA (Archiv/AFP)

Russland-Sonderermittler Robert Mueller zwingt das Unternehmen Donald Trumps zur Herausgabe aller Dokumente, die im Zusammenhang mit Russland stehen. Die Vorladung ist die erste, die im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen einer russischen Beeinflussung der Präsidentschaftswahl direkt an die Trump Organization geht. Sie sei in den vergangenen Wochen zugestellt worden, so die “New York Times”.