In der Münchner Bundestraße ereignete sich ein Verkehrsunfall. - © Bilderbox

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls am frühen Mittwochmorgen ist derzeit die Münchner Bundesstraße (B155) im Salzburger Stadtteil Liefering in beiden Richtungen gesperrt. Der Unfall ereignete sich ersten Informationen zufolge auf Höhe des Merkur-Supermarkts. Auch auf der Westautobahn (A1) kommt es in Fahrtrichtung München wegen eines Unfalls zu Verzögerungen.