Münchner kurvt am Mozartplatz kurzerhand mit Smart einfach an Poller vorbei

FMT-Picutres/TA - © Der Smart hat mit seiner Breite von 1,56 Meter locker Platz.

Die Poller in der Stadt Salzburg lassen so manche Autofahrer auf skurrile Ideen kommen. So hat etwa ein Smart-Lenker am Montag den Poller kurzerhand über den Gehsteig umfahren. Ja, auch das geht.