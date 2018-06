Muren fordern Feuerwehr in Wagrain

Zu Murenabgängen kam es auf der B163 (Wagrainer Straße) in Richtung St. Johann sowie auf der L214 (Kleinarler Landesstraße) in Fahrtrichtung Kleinarl, wie die Polizei mitteilt. Die B163 wurde von der Feuerwehr Wagrain gemeinsam mit der Straßenmeisterei geräumt, sodass die Straße bereits am Freitagabend wieder befahrbar war.

Die L214 wurde kurz nach Wagrain auf einer Länge von circa 300 Metern vermurt, im Bereich einer Unterführung türmte sich zusätzlich circa zwei Meter hohes Geröll. Die Einsatzkräfte sind Baggern vor Ort, die L214 ist bis auf weiteres gesperrt.