Museum der Moderne hat neuen Direktor

So soll das Museum der Moderne über ein breites Spektrum von Ausstellungen reichen. Klassische Moderne, Konzeptkunst, Licht- und Klangkunst, sowie Medienkunst sollen ihren Platz finden. Auch der Bereich Fotografie soll in Ausstellungen künftig vermehrt abgedeckt werden. Zudem strebe man eine stärkere Vernetzung mit lokalen und internationalen Kunstinstitutionen an. Auch soll ein Leitbild im Team erarbeitet werden. „Ich verstehe das Museum als ein offenes diskursives Forum, das seine Legitimation aus einer kritischen Verortung der Gegenwart bezieht und die drängenden Fragen der Zeit aufgreift“, so Sadowsky.

Programmpräsentation im Dezember

Vor seiner Direktion in der Schweiz war Sadowsky lange Jahre in Skandinavien als Kurator und Museumsleiter tätig und Gründungsdirektor des Museum Kunst der Westküste auf der Insel Föhr in Deutschland. Thorsten Sadowsky hat mehr als 70 Ausstellungen kuratiert und zahlreiche Kataloge zur klassischen Moderne und zeitgenössischen Kunst veröffentlicht. Sein Programm für 2019 wird Thorsten Sadowsky am 5. Dezember 2018 um 11 Uhr im Museum der Moderne Salzburg präsentieren. „Bis dahin freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und das gemeinsame Kennenlernen.“