Museum der Moderne Salzburg erweitert Ausstellung zum Exil

Direktorin Sabine Breitwieser - © APA

Es seien Biografien wie Abenteuerromane. So hat Sabine Breitwieser, Direktorin des Salzburger Museums der Moderne, bei einem Pressegespräch am Freitag die Lebensläufe der sechs Künstler mit Exilhintergrund beschrieben, die in der neuen Ausstellung “Resonanz von Exil” gezeigt werden. Die Schau schließt thematisch an die letztjährige Ausstellung “Auf/Bruch” an.