Museum in Neuseeland mit “Geruch von Geschichte”

Der Direktor des Puke-Ariki-Museums, Kelvin Day, erklärte den Gedanken dahinter am Freitag so: “Wir wollen den Leuten zeigen, wie eine solche Reise für die Siedler wirklich verlief.” Dazu setzen die Ausstellungsmacher auch auf andere Gerüche: zum Beispiel auf den Geruch von Teer, von Moder und von schmutziger Wäsche. Die Proben wurden von einer britischen Firma namens Aroma Prime anfertigt, die sich auf solche Dinge spezialisiert hat. Damit der Verlauf einer solchen Reise deutlich wird, ist in der Ausstellung auch ein Ratten-Video zu sehen.

In New Plymouth auf der Nordinsel des Pazifikstaats war am 31. März 1841 ein erstes Schiff mit 134 britischen Siedlern gelandet, die “William Bryan”. Heute wohnen in der Stadt etwa 60.000 Leute.

