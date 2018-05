Musiker Abi Ofarim 80-jährig gestorben

Ofarim wurde 80 Jahre alt. - © APA/dpa/Felix Hörhager/Archiv

Der israelische Sänger und Produzent Abi Ofarim ist am Freitag laut mehreren Medienberichten im Alter von 80 Jahren in München gestorben. In den 1960er Jahren feierte der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Abraham Reichstadt mit seiner ersten Frau große Erfolge im Duo Esther & Abi Ofarim, etwa mit “Cinderella-Rockefella” oder der von den Bee Gees geschriebenen Nummer “Morning of my Life”.