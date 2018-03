Musk will bei “Hyperloop” Fußgängern Vorrang geben

Für Musk geht es dabei um Höflichkeit und Fairness: Autos haben keine Priorität. Im Hochgeschwindigkeitstunnel “Hyperloop” soll es Tausende von kleinen Stationen geben, ähnlich einer U-Bahn. Doch jede Station soll nicht größer sein, als ein normaler Parkplatz. Diese würden die Fahrgäste möglichst nahe an jeden Ort bringen, erklärt Musk, der mit seiner Firma Boring Company den Hyperloop entwickelt.

Boring Co urban loop system would have 1000’s of small stations the size of a single parking space that take you very close to your destination & blend seamlessly into the fabric of a city, rather than a small number of big stations like a subway

— Elon Musk (@elonmusk) 9. März 2018