Muslim kauft Israels Brotvorräte für Pessach

Es geht um alle Nahrungsmittel mit Getreide, das gegärt hat. - © Bilderbox

In der kommenden Woche wird in Israel wieder ein besonderer Deal über die Bühne gehen – allerdings nur vorübergehend. Der Araber Hussein Jabar kauft dann für zehn Tage die Brotvorräte staatlicher Institutionen in Israel. In dieser Zeit feiern Juden das Pessach-Fest. Die Religion verbietet währenddessen gesäuertes Brot, aber auch Kuchen, Kekse, Nudeln sowie Bier zu sich zu nehmen und zu besitzen.