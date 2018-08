Mutmaßliche “Autokratzerin” versetzt Polizisten Kopfstoß

Die Frau wurde beobachtet, wie sie zwei geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte und so massiv beschädigt haben soll, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte. Aufgrund der Täterbeschreibung forschte die Polizei die junge Frau kurze Zeit später aus.

Mehrere tausend Euro Schaden

Als die Beamten die 24-Jährige festnehmen wollten, griff diese die Polizisten an, bis einem 25-Jährigen in die Hand, dem zweiten Beamten verpasste sie einen Kopfstoß. Warum die Frau die Autos zerkratze, ist nicht bekannt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen soll mehrere tausend Euro betragen.