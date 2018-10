Mutmaßlicher Mörder von Siebenjährige zurechnungsfähig

Gedenken an das getötete Mädchen - © APA (Archiv)

Laut einem von Gerichtspsychiater Peter Hofmann erstellten Gutachten ist der mittlerweile 16-Jährige, der am 11. Mai in Wien-Döbling ein siebenjähriges Mädchen erstochen haben soll, zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen. Das berichtete “Österreich” am Mittwoch online. Eine Bestätigung durch die Staatsanwaltschaft Wien konnte zunächst nicht eingeholt werden.