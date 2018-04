Mutmaßlicher Paris-Attentäter Salah Abdeslam verurteilt

Prozess gegen Salah Abdesalam in Brüssel - © APA (AFP)

Ein belgisches Gericht hat den einzigen überlebenden Tatverdächtigen der islamistischen Anschläge von Paris einem Medienbericht zufolge verurteilt. Salah Abdeslam und ein Komplize seien wegen versuchten Mordes an Polizisten in Brüssel 2016 für schuldig gesprochen worden, berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga am Montag.