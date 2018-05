Mutmaßlicher Taliban in Leoben vor Gericht

Im Landesgericht Leoben hat sich am Mittwoch ein 20-Jähriger wegen mehrerer Straftaten in Zusammenhang mit seiner mutmaßlichen Mitgliedschaft bei den radikalislamistischen Taliban verantworten müssen. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, einen Anschlag mit Sprengstoffgürtel auf einen amerikanischen Flughafen in Afghanistan geplant zu haben. Der Angeklagte fühlte sich nicht schuldig.

Alter des Angeklagten unklar

Ob der junge Afghane 20 Jahre alt ist, ließ sich nicht genau sagen, seine Angaben zum Geburtsdatum waren bisher unterschiedlich und variierten von 1996 bis 2001. Er kam 2015 nach Österreich und suchte um Asyl an, weil er vor den Taliban fliehen musste. Laut Staatsanwalt war er Mitglied dieser Terrororganisation und soll sogar als Ausbildner in einem Lager gearbeitet haben. Dann war er für ein Attentat mit Sprengstoffgürtel auf einen Flughafen vorgesehen, überlegte es sich aber im letzten Moment anders und floh.

Propagandafotos belasten Angeklagten

Dass er im Ausbildungslager der Taliban war, ist unbestritten, es existieren sogar Propagandafotos mit ihm im Internet. “Er war keinesfalls freiwillig dort”, meinte sein Verteidiger. Der junge Mann gab an, er sei auf dem Gelände seiner Schule in Afghanistan entführt worden und erst in Pakistan im Ausbildungslager der Taliban wieder aufgewacht. Dort habe man mit ihm eine Gehirnwäsche gemacht, bis er dem Anschlag – gegen die Amerikaner und die Juden – schließlich zustimmte. Doch dann gelang ihm die Flucht, und er kam nach Österreich.

Urteil wird am späten Nachmittag erwartet

Er besuchte in der Obersteiermark eine Schule, wo es zu einem Zwischenfall mit einem Mitschüler kam, den er mit einem Messer in den Kopf stach. Deswegen wurde er im Herbst 2017 wegen versuchten Mordes rechtskräftig verurteilt. Das schob er auf den Staatsanwalt, der “aggressiv geworden ist, als ich vor der Verhandlung beten wollte”.

Die Anklage wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation beruht auf drei Protokollen, die im Zuge seines Asylverfahrens aufgenommen wurden. Dort habe er die Dolmetscher nicht verstanden, rechtfertigte sich der Afghane. Einige Fakten habe eine der Übersetzerinnen von sich aus hinzugefügt, so beispielsweise ein Geburtsdatum. Die Richterin war diesen Angaben gegenüber äußerst skeptisch. “Das Geburtsdatum ist bei uns nicht wichtig, bei uns zählen Sicherheit, Ausbildung, Krankenhäuser”, erregte sich der 20-Jährige über diesbezügliche Fragen.

Ein Urteil wurde für den späten Nachmittag erwartet.

(APA)