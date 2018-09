Mutmaßliches Opfer von Richter Kavanaugh will Untersuchung

Kavanaugh bewirbt sich für den Supreme Court - © APA (AFP)

Die Frau, die dem Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump für den Supreme Court sexuelle Übergriffe vorwirft, fordert vor ihrer Aussage vor dem US-Senat eine FBI-Untersuchung des Falls. Das schrieben ihre Anwälte am Dienstag in einem Brief an den Vorsitzenden des Justizausschusses. Eine Untersuchung durch die Bundespolizei ermögliche eine unparteiische Beurteilung der Fakten, heißt es.