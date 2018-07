Mutter (36) bricht bei Wanderung zusammen: Tot

Die Frau brach plötzlich zusammen. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Am Kleinen Sonnstein bei Traunkirchen (Bez. Gmunden) in Oberösterreichist es am Sonntag zu einem tragischen Todesfall gekommen. Eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen war gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn und ihren Eltern in der Früh Richtung Gipfel aufgebrochen. Kurz vor 8.30 Uhr stürzte die Wanderin vermutlich aufgrund einer akut erlittenen Lungenembolie plötzlich nach vorne zu Boden.