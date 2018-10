Mutter stirbt bei Autounfall, Kinder schwer verletzt

Die Unfallstelle. - © APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE

Eine 43-jährige Frau ist am Freitagabend bei einem Autounfall in Wien-Donaustadt ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, wurden ihre beiden mitfahrenden Kinder zum Teil schwer verletzt. Die Mutter war gegen 18.00 Uhr auf der Nordrand Schnellstraße (S2) vor der Ausfahrt Angerer Straße von der Straße abgekommen, ihr Wagen überschlug sich daraufhin mehrmals.