Mutter in Wohnung in Schwechat erstochen aufgefunden

In einer Wohnung in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Dienstagabend eine zweifache Mutter tot aufgefunden worden. Die 31-Jährige war erstochen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Eine Obduktion wurde angeordnet.