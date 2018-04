Mutter lebte in Wien mit zwei Kindern neben Hanfplantage

Polizei fand in der Wohnung große Hanfplantage - © APA (Webpic)

Eine Mutter hat in Wien mit zwei Kindern neben einer riesigen Hanfplantage gelebt. Polizisten entdeckten die Cannabispflanzen in der Wohnung in Meidling, daneben fanden die Beamten auch einige Gramm Heroin. Die 32-Jährige wurde angezeigt. Sie bestreitet, von der Plantage gewusst zu haben, da sie erst seit kurzer Zeit in der Wohnung lebe und ihr Vermieter verboten hätte, ein Zimmer zu betreten.