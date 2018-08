Mutter und Baby durch Bombe in der Türkei getötet

“Wir werden die Baby-Killer zur Verantwortung ziehen, wir werden ihnen das Leben unerträglich machen (…)”, schrieb Außenminister Mevlüt Cavusoglu unter anderem auf Twitter. Die Bombe am Straßenrand war nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagabend in der Provinz Hakkari explodiert, als ein Auto mit Zivilisten vorbeifuhr. Die Provinz grenzt an den Iran und den Irak.

Der Konflikt zwischen der Türkei und der PKK währt seit drei Jahrzehnten und kostete bisher mindestens 40.000 Menschen das Leben. Einen Friedensprozess brach Präsident Recep Tayyip Erdogan 2015 ab. Seitdem hat sich die Lage mit Anschlägen seitens der PKK und Einsätzen des Militärs in dem vorwiegend kurdischen Südosten des Landes verschärft.

(APA/dpa)