Auf der zu Frankreich gehörenden Insel Mayotte im Indischen Ozean sind eine Mutter und ihre vier Kinder bei Starkregen ums Leben gekommen. Ein Erdrutsch riss in der Nacht auf Donnerstag die Wellblechhütte der Familie mit, die an einem Hang in der Stadt Koungou stand. Die Hütte befand sich in einem der vielen Armenviertel der Insel.

Den Behörden zufolge konnte sich ein weiteres Kind in Sicherheit bringen, es sei unversehrt. 150 Menschen aus dem Slum seien evakuiert worden. Mayotte liegt zwischen den Komoren und Madagaskar östlich von Afrika. Die Insel ist sei 2011 ein französisches Departement. Viele Menschen leben dort in ärmlichen Verhältnissen, insbesondere die zahlreichen illegal eingereisten Einwanderer. (APA/ag.)