Mutter und Sohn wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Spital eingeliefert (Symbolbild). - © Bilderbox

Eine 49-jährige Mutter und ihr zwölfjähriger Sohn sind bei einem Zimmerbrand in der Stadt Salzburg in der Nacht auf Samstag verletzt worden. Der Brand war im Zimmer der Tochter in der Wohnung im zweiten Stock des Mehrparteienhauses ausgebrochen.