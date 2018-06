Er wies Vorwürfe der Vereinten Nationen und von Hilfsorganisationen zurück, beim Vorgehen des Militärs in der Provinz Rakhine im Nordwesten des Landes handle es sich um ethnische Säuberungen. Seit August 2017 sind etwa 700.000 Rohingya aus Myanmar in das benachbarte Bangladesch geflohen. Viele berichten nach Darstellung von UN- und Hilfsorganisationen von Ermordungen, Vergewaltigungen und Brandstiftungen in großem Umfang.

(APA/Ag.)