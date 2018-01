Myanmar will Rohingya ab Ende Jänner zurück ins Land holen

Vertriebene Rohingya sollen wieder in Myanmar angesiedelt werden - © APA (AFP)

Trotz der Sorge um ihre Sicherheit will Myanmar die mehr als 600.000 ins Nachbarland Bangladesch geflohenen Rohingya zurück ins Land holen. Die Umsiedlungen würden am 22. Jänner beginnen, sagte Myanmars Sozialminister Win Myat Aye am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.