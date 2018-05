Mysteriöse Kreatur an Strand angespült

An einem philippinischen Strand wurde am Freitag ein haariges Seemonster entdeckt. Um was es sich bei dem sechs Meter langen Kadaver handelt, ist noch unklar. “Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagt eine Einheimische zur britischen Zeitung “The Independent“.

Am Freitagmorgen wurde die tote Kreatur an den Strand der Stadt San Antonio auf den Philippinen gespült. Das haarige, sechs Meter lange Ungetüm erregte die Aufmerksamkeit der Einheimischen, die Fotos und Videos von dem Fund online stellten, wie "The Independent" berichtet. Monster als Zeichen dafür, dass etwas Schlimmes passieren werde Einer der Einheimischen sagte der britischen "The Independent", dass das angespülte Monster ein Zeichen dafür sei, dass nun etwas Schlimmes passieren werde. Eine Einheimische sprach davon, noch nie etwas Vergleichbares gesehen zu haben. Schrecklicher Gestank geht von Kadaver aus Vox Krusada, der für die örtlichen Behörden arbeitet, erklärte der Zeitung, dass er DNA-Proben vom Kadaver genommen habe: „Es stinkt schrecklich. Ich habe mich beinahe übergeben. Nachdem ich ein Bad genommen habe, habe ich mich besser gefühlt, aber der Gestank ist noch immer in meiner Nase." Bei der angespülten Kreatur soll es sich laut Krusada möglicherweise um einen Wal handeln.