Mysteriöser Leichenfund in Mattsee: Prozess wird fortgesetzt

Beim Prozessstart vor einer Woche erklärte die 61-Jährige, sie habe ihrem Freund, einem 73-jährigen Salzburger, fünf bis sechs Schlaftabletten gegeben, weil ihr die Sexspiele mit ihm zu viel geworden seien. An dem Tod des Mannes trage sie aber keine Schuld.

Leiche des Mattseers in Plastiksäcke gewickelt

Der Vorfall soll sich Anfang Juni 2017 in dem Haus des geschiedenen Pensionisten in Mattsee zugetragen haben. Laut Staatsanwalt Michael Schindlauer hat die Beschuldigte die Leiche des Flachgauers in mehrere Plastiksäcke eingewickelt, mit einem Strick verschnürt und in einem grünen Plastikbehälter in der Garage des Hauses verstaut. “Sie hat die Leiche dort drei Wochen verwesen lassen.” Der Tote wurde am 27. Juni 2017 in dem Container entdeckt. Noch am selben Tag wurde die Deutsche festgenommen.

Todesursache nicht mehr feststellbar

Wegen der fortgeschrittenen Verwesung konnte die Todesursache nicht mehr festgestellt werden. Zunächst wurde wegen Mordverdachts gegen die Lebensgefährtin des Flachgauers ermittelt, sie wohnte seit Mai bei dem Pensionisten. Kennengelernt hatte sie ihn im Internet. Ein ergänzendes Gutachten der Gerichtsmedizin entkräftete schließlich den Mordverdacht. Die in Deutschland 15 Mal verurteilte Frau blieb aber wegen des dringenden Tatverdachtes von Vermögensdelikten in U-Haft. Behörden in Deutschland hatten einen Auslieferungsantrag gestellt.

Der Staatsanwalt hatte der Frau noch Delikte wie schwerer Diebstahl, gewerbsmäßiger schwerer Betrug, Urkundenfälschung, Urkundenunterdrückung und Störung der Totenruhe vorgeworfen. Der Verdächtige soll das Auto des verstorbenen Pensionisten verkauft, seine Kreditkarte verwendet und zahlreiche Bestellbetrügereien begangen haben, auch zulasten von Ex-Freunden.

(SALZBURG24/APA)