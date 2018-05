Mystery Shopping in Arztpraxen soll abgeschafft werden

Hartinger-Klein will keine Testpatienten mehr einsetzen lassen - © APA

Die von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) angekündigte Abschaffung des sogenannten Mystery Shopping in Arztpraxen wird für die Sozialversicherungen wohl kein großes Problem darstellen. So hat etwa die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) in den vergangenen zwei Jahren gar keine Testpatienten mehr eingesetzt und dieses Instrument auch davor nur sehr spärlich verwendet.