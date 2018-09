Nach Attacke auf Busfahrer in Glanegg: Jugendliche von Polizei einvernommen

Im Albus schlug einer der Jugendlichen – ein erst 18-Jähriger – dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht. Der 42-Jährige erlitt bei dem brutalen Angriff am Samstag einen Kieferbruch. Ein 17-Jähriger wurde an einer Attacke mit einer Glasflasche noch gehindert. Die Rolle eines dritten Burschen werde noch untersucht, so die Polizei gegenüber S24.

Jugendliche sind teilgeständig

Die beiden anderen Jugendlichen zeigten sich bei der Einvernahme teilgeständig. Sie befinden sich wieder auf freiem Fuß. Nach Informationen der Salzburger Nachrichten (SN) haben die Jugendlichen alle einen österreichischen Pass.

Kaum Angriffe in Salzburger Bussen

“Solche Vorfälle sind leider sehr unangenehm und kommen in Salzburg aber nur sehr vereinzelt vor”, zeigt Johannes Gfrerer vom Salzburger Verkehrsbund (SVV) im S24-Gespräch auf. “Trotzdem leben wir in einer mehr als friedlichen Region und sind von einer Gewaltwelle sehr weit entfernt”, beruhigt der Pressesprecher. Wie in jedem anderen Verkehrsunternehmen Österreichs gebe es auch beim SVV regelmäßige Schulungen im Umgang mit Konfliktsituationen: “Das Ziel ist es immer eine Deeskalation”, so Gfrerer.