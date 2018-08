Ambros mit Rundumschlag - © APA (Archiv)

Nach der Attacke gegen die FPÖ legt sich Austropopper Wolfgang Ambros nun mit der SPÖ an. “Wie kann man so eine bedeutende Bewegung so herunterwirtschaften, sie spalten und aus ihr einen verwahrlosten Haufen machen?”, sagte er im Gespräch mit meinbezirk.at.