Nach Ausschreitungen in Wien: Salzburgs Polizei rüstet sich für WM-Spiel Kroatien-England

Die Zusammenstöße von Fußball-Fans nach dem Viertelfinalsieg des kroatischen Fußballnationalteams Samstagabend in Wien-Ottakring haben österreichweit für Aufsehen gesorgt: Zwei Frauen trugen durch Pyrotechnik schwere Verletzungen davon, es gab drei Festnahmen und zahlreichen Anzeigen.

Salzburgs Polizei ist “gerüstet”

Im Land Salzburg leben rund 13 000 gebürtige Kroaten, davon allein in der Stadt Salzburg rund 4.000. „Man ist für den Fall der Fälle gerüstet“, sagt Polizeipressesprecher Michael Rausch auf Anfrage von SALZBURG24. Die Polizeipräsenz in Salzburg wurde für Mittwochabend aufgestockt, die Kollegen hätten sich der Lage entsprechend vorbereitet. Man könne, falls notwendig, jederzeit eingreifen. Wie viele Polizisten konkret im Einsatz sind, wollte Rausch nicht verraten. In Wien wird heute Abend jedenfalls ein Großaufgebot mit 350 Beamten eingesetzt.

Pyrotechnik und Autocorsos?

Im Zuge der Fußball-WM kam es in Salzburg bislang zu keinen Fan-Ausschreitungen. Hunderte in Salzburg lebenden Kroaten haben auch nach dem Sieg ihrer Mannschaft am Samstag ausgelassen gefeiert – und das weitgehend friedlich. Gröbere Zwischenfälle gab es nicht. Ob es einen Fanmarsch oder andere Zusammentreffen gebe, wisse man nicht. Jedenfalls sei man für heute Abend gewappnet, sollte Pyrotechnik gezündet oder Autocorsos gestartet werden. „Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, wild hupend Autozufahren. Das steht in der Straßenverkehrsordnung auch so drinnen. Hupen ist nur zur Warnung anderer Verkehrsteilnehmer erlaubt. Deshalb werden wir auch dahingehend Vorsorge treffen, in diesem Fall sind auch Beamte des Verkehrsdienstes in Bereitschaft“, schildert Rausch im S24-Gespräch.

Kein Public Viewing im Müllner Bräu

Das Public Viewing des WM-Spiels Kroatien gegen England im Augustiner Bräu wurde am Mittwoch kurzfristig abgesagt, erfuhr SALZBURG24. Einen konkreten Grund dafür konnte man nicht nennen, nur so viel: „Wir haben diese Entscheidung in Kooperation mit der Exekutive getroffen“, so Direktor Rainer Herbe gegenüber S24.