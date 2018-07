Badeunfall im Burgenland endete für 26-Jährigen tödlich

Das Unfallopfer konnte zunächst geborgen werden - © APA (dpa)

Ein Badeunfall am Sonntagabend im burgenländischen Andau (Bezirk Neusiedl am See) hat für einen 26-jährigen gebürtigen Bulgaren tödlich geendet. Der junge Mann war nach einem Sprung vom Sprungturm in den bis zu zwölf Meter tiefen Badesee nicht wieder aufgetaucht und mehr als eine halbe Stunde unter Wasser. Nach der Rettung wurde er ins Spital gebracht, wo er Montagfrüh laut Polizei starb.