Nach Bluttat in Kärnten – U-Haft über 33-Jährigen verhängt

Laut Polizei ist der 33-Jährige "teilweise geständig" - © APA (Webpic)

Nach der Bluttat von Sonntagabend in Kärnten, bei der ein 33-Jähriger auf seine 36-jährige Exfreundin eingestochen hatte, ist der Mann am Dienstagnachmittag zum ersten Mal einvernommen worden. Laut Polizei ist er “teilweise geständig”. Nach Verhängung der Untersuchungshaft wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Die 36-jährige Frau war am Montagnachmittag ihren Verletzungen erlegen.