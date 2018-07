Nach Bombendrohung gegen Special Olympics: Diversion rechtskräftig

Wegen einer Bombendrohung am 18. März 2017 kurz vor der Eröffnungsfeier der Special Olympics in Schladming in der Steiermark mit 15.000 Besuchern, wo auch Helene Fischer auftrat, hat ein 33-jähriger Angeklagter bei einem Prozess im Februar 2018 am Landesgericht Salzburg eine Diversion erhalten . Die Staatsanwaltschaft brachte dagegen eine Beschwerde ein, diese wurde aber jetzt vom Oberlandesgericht Linz abgewiesen.