Nach Brand im Gleinalmtunnel: Wrackbergung verzögert sich

Die Bergung des ausgebrannten Schwertransporter-Wracks aus dem Gleinalmtunnel in der Steiermark verzögert sich weiter. Laut Asfinag wurde Mittwochmittag immer noch an den Achsen des schwerbeschädigten Fahrzeugs geschweißt. Der Transport in Richtung Tunnel-Nordportal werde daher nicht vor 17 Uhr beginnen. Damit verschiebt sich die Bergung wohl in die Nachtstunden.