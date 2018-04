Nach der Landtagswahl in Salzburg: Das kann Haslauer jetzt tun

15 der 36 Mandate im Salzburger Landtag besetzt für die nächsten fünf Jahre die ÖVP. - © Neumayr/Archiv

Wie schon vor der Wahl hielt sich der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) auch am Sonntag noch bedeckt, wie er sich die künftige Landesregierung vorstellt. Bei der von ihm selbst präferierten Variante einer Zweierkoalition – also mit einem Partner – hat er genau zwei Möglichkeiten. Will er die Zusammenarbeit mit den Grünen fortsetzen, muss er sich eine dritte Partei ins Boot holen. Die NEOS stehen dafür jedenfalls bereit.