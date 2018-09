Nach EM-Vergabe: Türkische Zeitungen wittern UEFA-Betrug

Deutschland bekam den Vorzug vor der Türkei - © APA (AFP)

Am Tag nach der Vergabe der Fußball-EM 2024 an Deutschland werfen mehrere große türkische Zeitungen UEFA-Chef Aleksander Ceferin “schmutzige Machenschaften” vor, die zum Scheitern der türkischen Bewerbung geführt hätten. Nur eine Nacht vor der Verkündung des Gewinners habe es noch 9:7 für die Türkei gestanden, stand am Freitagmorgen in der großen Tageszeitung “Hürriyet”.