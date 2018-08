Nach fast 20 Jahren: Neuer Ortschef für Wagrain

“Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen der Wagrainer Volkspartei. Als langjähriges Mitglied der Bergrettung bin ich tief in Wagrain verwurzelt und kenne die Wünsche und Anliegen der einheimischen Bevölkerung. Gemeinsam mit meinem Team haben wir viele Ideen, wie wir Wagrain noch lebenswerter gestalten können und werden diese jetzt umsetzen”, so der Neu-Bürgermeister Axel Ellmer in einer Parteiaussendung. Der bisherige Bürgermeister Grader war 34 Jahre Mitglied der Gemeindevertretung, seit 1998 war er Ortschef.

Als wichtigste Projekte sieht der 38-Jährige die Umfahrung und die Ortskernbelebung sowie auch die Schaffung von leistbarem Wohnraum. “Der Neubau unseres Bau- und Recyclinghofs, unseres Feuerwehrhauses und unseres Sportplatzes sind neben einigen erforderlichen Straßensanierungen wie z.B. der Schwaighofstraße weitere wichtige Vorhaben, die wir umsetzen wollen.”

Lebenslauf von Axel Ellmer

Axel Ellmer wurde am 24. August 1979 geboren, ist verheiratet und hat einen Sohn (Florian, 2 Jahre). Nach den Pflichtschuljahren in Wagrain und St. Johann im Pongau begann er eine Lehre zum Nachrichtentechniker, die er 1998 erfolgreich abschloss. Nach dem Präsenzdienst arbeitete er in den folgenden Jahren bei der Firma Kappacher im Bereich der Leitstellentechnik. Seit 2005 ist er für die Planung und Projektentwicklung von Leitstellensystemen von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizei und privaten Sicherheitsdiensten sowie Flughäfen verantwortlich.