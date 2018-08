Nach Grazer Stadtderby: 180 “Fans” gingen aufeinander los

18 Personen wurden bisher angezeigt - © APA (Archiv/Gindl)

Kaum gibt es ein Grazer Fußballderby, schon kommt es zu Ausschreitungen: Nachdem Spiel GAK gegen Sturm Amateure in der Regionalliga Mitte am Freitagabend gingen zwei “Fan”-Gruppierungen aus rund 180 Personen aufeinander los. Es kam zu zahlreichen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, eine Person wurde schwer verletzt, wie die Landespolizeidirektion am Samstagabend mitteilte.