Nach Home-Invasion in Wels: Fahndung nach Verdächtigem

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. - © Polizei Oberösterreich

Nach einer Home-Invasion am 19. Juni in Wels, bei der ein Paar mit seiner erst neun Monate alten Tochter überfallen worden war, hat die Polizei nun einen mutmaßlichen Tatbeteiligten ausgeforscht. Die Staatsanwaltschaft habe eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann angeordnet, so die Polizei. Der Gesuchte, von dem auch ein Bild veröffentlicht wurde, heißt Andre Derndorfer und ist 20 Jahre alt.