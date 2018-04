Nach Kovac-Transfer kommt deutscher Trainermarkt in Bewegung

Der Jackpot ging an Niko Kovac, doich einige Posten werden noch frei - © APA (dpa)

Die begehrteste Stelle ist weg, der prominenteste Verein versorgt, doch der Trainer-Markt in der deutschen Fußball-Bundesliga kommt erst jetzt richtig in Bewegung. Nur bei der Hälfte der 18 Vereine ist derzeit klar, dass sie mit dem aktuellen Trainer auch in die kommende Saison gehen. Und viele Gedankenspiele am einen Ort hängen mit Verhandlungen an einem anderen zusammen.