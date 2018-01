Nach Kritik in Sachen Russland bricht Trump mit Bannon

Zuerst dicke Freunde, jetzt nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen - © APA (AFP)

In der Russland-Affäre hat sich US-Präsident Donald Trump mit seinem früheren Chefstrategen Steve Bannon öffentlich überworfen. “Als er gefeuert wurde, hat er nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Verstand verloren”, erklärte Trump am Mittwoch und reagierte damit auf ein neues Buch, in dem Bannon zitiert wird.