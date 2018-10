Nach Maurer-Urteil: Bereits 25.000 Euro für Crowdfunding-Initiative

Sigrid Mauer sammelt nun Spenden im Netz. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Innerhalb weniger Stunden sind bereits mehr als 25.000 Euro für einen “Rechtshilfefonds gegen Hass im Netz” gespendet worden. Das Crowdfunding war von Sigrid Maurer und dem Verein ZARA ins Leben worden. Mit dem Geld will man “Klagen finanzieren und Präzedenzfälle schaffen”, sagte die ehemalige Grünen-Abgeordnete Maurer am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.