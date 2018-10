Nach Mure: Strommast droht auf Brennerautobahn zu stürzen

Laut dem Internetportal “stol.it” soll unter anderem die Gefahr bestehen, dass eine Elektroleitung auf die Autobahn stürzt.

Achtung eilt! #A22 ist wieder gesperrt. Ein Strommast droht auf die Fahrbahn zu kippen. Eisatzteam vor Ort. Wie lange der Einsatz dauert ist noch unklar. @BR24 — Rai Südtirol (@RaiSuedtirol) 29. Oktober 2018

Nach dem Murenabgang am Sonntagabend war die Brennerautobahn zwischenzeitlich wieder befahrbar.

Am #Brenner ist in der Nacht eine #Schlammlawine #Mure abgegangen und hat etliche Fahrzeuge mitgerissen. In #Italien wüten #Unwetter mit Starkregen und Sturmböhen. Es werden sogar schon Tote gemeldet. pic.twitter.com/wDkeI0Oy1K — BR24 (@BR24) 29. Oktober 2018

Nach einer kurzen Sperre am Montagvormittag hat die A22 gegen Mittag wieder geöffnet werden können. In beide Fahrtrichtungen sei jeweils eine Spur befahrbar, teilte die Verkehrsmeldezentrale Bozen mit. Ein Gegenverkehrsbereich wurde eingerichtet. Es gebe jedoch Stau und Kolonnenverkehr in beide Richtungen, hieß es.

(APA)