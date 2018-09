Nach Platz-Sturm in Salzburg: Fan-Ausschluss und Geldstrafe für Roter Stern Belgrad

Die Fans hatten jubelnd den Rasen in Salzburg gestürmt. - © APA/DANIEL KRUG

Roter Stern Belgrad muss in den ersten beiden Auswärtsspielen in der Fußball-Champions-League gegen Paris St. Germain und Liverpool auf die Unterstützung der Fans verzichten. Dieses Urteil fällte die UEFA-Disziplinarkommission am Freitag. Auch Red Bull Salzburg muss als Veranstalter Strafe zahlen.